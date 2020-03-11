Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.