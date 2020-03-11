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YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "koronavirüs" gündemiyle yapılan toplantı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.
Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etiketler: yok baskanı saraç koronavirüs toplantıSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:08
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