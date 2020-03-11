Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 300 polisin katılımıyla zehir tacirlerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 675 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: zehir tacirleri uyuşturucu operasyon polisSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:24
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