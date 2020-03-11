Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 675 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.