Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi kent genelinde etkili oldu.

Ekipler, kapanan 55 köy yolunu açmak için çalışma yürüttü.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik verildi.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı.

Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizliği yaptı.

“39 köy yolu ulaşıma kapandı”

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkezde 2, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 11, Digor’da 10, Sarıkamış’ta 6 ve Selim’de 8 köy olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 10, gündüz eksi 5 olarak ölçüldüğü Kars’ta yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.