Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 13-20 Şubat tarihlerinde kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda 1222 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.
Kontrol edilen 154 araçtan 6'sına da 43 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.
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