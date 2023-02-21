Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 07:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evini depremzede aileye tahsis etti
Hayırseverler 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasıyla, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor. Kayserili iş insanı Aysel Danacı da evini depremzede bir aileye tahsis etti.
Kayserili iş insanı Aysel Danacı, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdi, depremde evini kaybeden aileye kendi evini açtı.
Dört odalı evini dayayıp döşedi, Kahramanmaraşlı depremzede aileye tahsis etti.
Aysel Danacı, "Mülkiyeti bana ait olan evimde çalışmalar yapıyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelerimize bu evimizi hazırlıyoruz. Onların rahatı için konforu için." dedi.
Kampanyaya başvurular, 'evimyuvanolsun.org' sitesinden yapılıyor. Bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabiliyor.
İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabiliyor. Evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanıyor.
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