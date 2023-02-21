Kayserili iş insanı Aysel Danacı, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek verdi, depremde evini kaybeden aileye kendi evini açtı.

Dört odalı evini dayayıp döşedi, Kahramanmaraşlı depremzede aileye tahsis etti.

Aysel Danacı, "Mülkiyeti bana ait olan evimde çalışmalar yapıyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelerimize bu evimizi hazırlıyoruz. Onların rahatı için konforu için." dedi.

Kampanyaya başvurular, 'evimyuvanolsun.org' sitesinden yapılıyor. Bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabiliyor.

İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabiliyor. Evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanıyor.