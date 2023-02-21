Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasar gören ve yıkılan binalar Bayraktar TB2 İHA ile denetlendi
Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.
Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait Bayraktar TB2 İHA bölgeye sevk edildi.
Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı.
Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.
Etiketler: Hatay Deprem Bayraktar Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA)
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