Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi kent genelinde etkili oldu.

Ekipler, kapanan 55 köy yolunu açmak için çalışma yürüttü.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik verildi.

Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı.

Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizliği yaptı.

“39 köy yolu ulaşıma kapandı”

Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden merkezde 2, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 11, Digor’da 10, Sarıkamış’ta 6 ve Selim’de 8 köy olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 10, gündüz eksi 5 olarak ölçüldüğü Kars’ta yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da merkez ve kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 665 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da gece etkili olan ve yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 244 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

Artvin

Artvin'de kar yüksek kesimlerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde 8, Ardanuç'ta 7 ve Borçka ilçesinde 2 olmak üzere 40 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka ve Şavşat ilçesinin bazı yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 1,6 metreye ulaştığı öğrenildi.

Giresun

Giresun'da kar nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 9 ve Şebinkarahisar ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.