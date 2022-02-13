Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun kar nedeniyle 75 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 75 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Gece eksi 15'i gördü
İl genelinde soğuk hava etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 11:03
- 11:04
- 10:41
- 10:37
- 10:30
Sıradaki Haber
Evlilik öncesi eğitim programından 1 milyondan fazla kişi yararlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz