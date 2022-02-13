Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Gece eksi 15'i gördü

İl genelinde soğuk hava etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.