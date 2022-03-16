Yoğun kar nedeniyle 1130 yol ulaşıma kapandı
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 1130 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Van
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
5 ilde 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 715 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 202, Kars'ta 80, Ardahan'da 16, Iğdır'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Ekiplerin karla mücadele çalışması yürütüyor.