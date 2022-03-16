Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 30 adrese baskın yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 30 adrese şafak operasyonu yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, Başakşehir merkezli Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde, 30 adrese şafak operasyonu yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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