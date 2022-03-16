Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden kamyonet çarpıştı.
Kazada, her iki araçtaki A.K. ve M.K. ile H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.
Yaralılardan M.K. ve A.K, Torbalı Devlet Hastanesine, R.T. ve H.Ö.Ö. ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
R.T, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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