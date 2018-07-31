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YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 

Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile erişebiliyor. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran'da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti. 

Kaynak: TRT Haber, AA

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