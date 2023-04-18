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Türkiye
DHA 18.04.2023 10:21

Yıkım sırasında bitişik binanın duvarı delindi

İstanbul'da, kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binada yıkım çalışması yapıldığı sırada, bitişiğindeki binanın 3'üncü katında bulunan dairenin duvarı yıkıldı.

Yıkım sırasında bitişik binanın duvarı delindi

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde 8 katlı binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı. Dün öğle saatlerinde çalışmalar devam ederken, bitişikte bulunan 8 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Evin arka odasındaki duvar tamamen delinirken, binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Duvarı yıkılan evde ailesiyle birlikte oturan Gönül Orhan, haberi alır almaz binaya geldi.

Bina sakinleri ise yıkım çalışması nedeniyle kendi binalarında oluşan hasarı ve yaşadıkları sıkıntıları anlatarak isyan etti.

Yıkım sırasında bitişik binanın duvarı delindi

"Yandaki binadan önce bizimkini yıkmışlar"

Duvarı yıkılan dairede oturan Gönül Orhan, "Biz ev yıkılacak diye bütün günümüzü dışarıda geçirdik, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ama geldiğimizde evimizi yıkılmış bulduk. Yandaki binadan önce bizimkini yıkmışlar. Burası çalışma odamızdı. Çok kötü bir durum gerçekten" diye konuştu.

Yıkım sırasında bitişik binanın duvarı delindi

"Çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde"

Zarar gören binanın birinci katında yaşayan Hürmüz Kasımay, "Bina yıkılırken çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Aydınlık camları da kırıldı. Biraz evvel de burada bir duvar yıkıldı. Çok sarsıntı oldu öyle böyle değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. 3. kat duvarı yıkıldı. Kaç sefer uyardık sarsılıyoruz diye. Deprem olur gibi evin içi sarsılıyor. Oturamıyorsunuz evde. Hayvanlarım var evde huzursuz oluyorlar" dedi.

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İstanbul Kentsel Dönüşüm
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