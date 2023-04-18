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Türkiye
AA 18.04.2023 09:27

Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kartal'da park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Çarşı Mahallesi Temmuz Sokak'ta içinde 3 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı yapanlar olay yerinde kaçarken bölgedeki iş yerinde oturan bir kadın da seken kurşunların hedefi oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da park halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Yapılan incelemelerde saldırıda otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bir kişinin de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, saldırının yapıldığı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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