Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıkılan binadaki kolonları kestikleri tespit edilen 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki Haber
Depremzedelere yardım taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz