Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedelere yardım taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Adana'da deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Adana'dan Hatay istikametine giden Bodur Bedirhan idaresindeki yardım malzemesi yüklü minibüs, Kadir Uçar yönetimindeki yardım kolileri taşıyan kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, yoldan geçen ve Hatay'a giden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonun kasasında bulunan yardım kolileri ise yol kenarına saçıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan Karayolları ekipleri, dağılan malzemelerin toplanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Adana Deprem
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