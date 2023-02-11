Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

127. saatte gelen mucize… Adıyaman’da bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/B3dYShxPov — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

Adıyaman'da 7 katlı Özer Apartmanı'nın enkazında kalan Kazım Kaya sağ olarak çıkarıldı. Enkazda bulunan 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.