Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir mucize daha: 127 saat sonra enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazından bir kişi sağ olarak çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
127. saatte gelen mucize… Adıyaman’da bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/B3dYShxPov— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023
Adıyaman'da 7 katlı Özer Apartmanı'nın enkazında kalan Kazım Kaya sağ olarak çıkarıldı. Enkazda bulunan 3 kişinin daha kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Adıyaman Deprem Son Dakika
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