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Türkiye
DHA 24.04.2024 11:22

Yıkamaya getirilen halının içinden 60 bin lira değerinde altın çıktı

Siirt'te bir halı yıkama firmasına bırakan halılardan birinin arasında yaklaşık 60 bin lira değerinde altın bulundu. Müşterisini arayıp bilgi veren firma sahibi, miktarını teyit ettiği altınları sahibine teslim etti.

Yıkamaya getirilen halının içinden 60 bin lira değerinde altın çıktı

Afetevleri Mahallesi’nde oturan Nurettin Can, evdeki halıları yıkatmak için Doğan Mahallesi’nde bulunan bir firmaya teslim etti. İşletme sahibi Servet Azğan, bırakılan halılardan birinin arasında, yaklaşık 60 bin liralık altın buldu. Müşterisini arayarak bilgi veren Azğan, miktarını teyit ettiği altınları Can’a teslim etti.

"Yapmamız gereken de budur, bu bir vatandaşlık görevimiz"

Benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Servet Azğan, şunları söyledi:

"Biz müşterimizin evinden halıları aldık. Halıları açarken içinden ziynet eşyasına denk geldik. Tahmini 60 bin lira civarında bir ziynet eşyası bulduk. Müşterimizi tespit ettik. Aradık ve teyit ettirdik. Sağ olsun, o da çıkıp geldi. Kamera karşısında sayarak abimize teslime ettik. Yapmamız gereken de budur, bu bir vatandaşlık görevimiz. Daha önce bu tür durumlara denk gelmiştik, ama bu şekilde yüklü miktarda denk gelmemiştik. Bazen yüzük, küpe telefon gibi eşyalar unutuluyor. Bu tür durumlara alışığız. Öncekilerde de olduğu gibi, müşterimizi tespit ederek onlara teslim ettik."

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