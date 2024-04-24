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Türkiye
DHA 24.04.2024 11:13

Tıraşı pahalı buldu, berber dükkanına kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda, 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulan müşteri, iş yerine kurşun yağdırdı.

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi.

Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D, berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D, iş yerine kurşun yağdırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Mustafa D, İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. '20 lirayı da 2 saat sonra veririm' dedi. Ben de '2 saat sonra paranın tamamını verirsin' dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. 'Seni vururum, öldürürüm' dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

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