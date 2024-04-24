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Türkiye
AA 24.04.2024 10:44

İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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