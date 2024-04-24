İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.