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Türkiye
İHA 24.04.2024 10:40

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. 3 bin rakımlı yolun 41 kilometresi açıldı, 10 kilometresi için mücadele devam ediyor.

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük uğraş veriyor.

Birçok çığ yatağının bulunduğu yolda kapalı bölümün açılması için bir haftadan bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdüren Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiyesi'nde görevli 8 personel, 5 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 41 kilometresini açarken, geri kalan 10 kilometre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis`in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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