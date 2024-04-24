Çok Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.04.2024 09:58

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
İzmir Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
Bursa'da yangın: Müstakil ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor
11:14
Tıraşı pahalı buldu, berber dükkanına kurşun yağdırdı
11:12
YDS sonuçları açıklandı
11:06
İkinci elde en çok tercih edilen markalar belli oldu
11:05
Anayasa Mahkemesi 62 yaşında
10:47
Reel Kesim Güven Endeksi nisanda arttı
Dinozorlar Çağına Yolculuk
Dinozorlar Çağına Yolculuk
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ