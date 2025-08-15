Yeşin Vatanda alevlerle mücadele sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk gün

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.

Yangında ikinci gün

Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.

Anamur

Mersin'in Anamur ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.

Hatay'ın Hassa ve Yayladığı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor

Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.