Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'de 13. sıradan milletvekili adayı olan Ayten Dönmez, İstanbul Üsküdar'da gözaltına alındı.

Dönmez'in, geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi.

Şahsa yönelik sorgulamada Dönmez'in, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Abisi 'gri' kategoride aranıyor

Öte yandan, Ayten Dönmez'in kardeşlerinin de terör örgütü PKK/KCK'nın içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Dönmez'in Selami Kitir isimli abisinin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride olduğu, diğer abisi Ahmet Kitir'in ise terör örgütünün kırsal yapılanma faaliyetlerinden gözaltına alındığı ve tutuklu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı.