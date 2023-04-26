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Türkiye
AA 26.04.2023 19:07

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevksinde 2 kamyon ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bu arada yaralılardan birinin, İstanbul'da görevli ilçe emniyet müdür yardımcısı İ.Ö. olduğu öğrenildi.

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