Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen KNT-76 model keskin nişancı tüfeği ilk kez, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldı. Benzerlerine göre daha hafif ve etkili olan bu özel silah 900 metre etkili menzile sahip.

Bora-12 ise bin 200 metre etkili mesafesi ile dünyadaki en iyi keskin nişancı tüfeği olarak dikkat çekiyor. Aksesuarsız ve şarjörsüz 7 buçuk 5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlu sayesinde hedefi tam 12'den vuruyor. Tüfeğe dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

Bora-12 pek çok ülkeye ihraç edildi

Yalnız Türk ordusunun değil kardeş ülke Azerbaycan'ın da en güvendiği silahlardan oldu. Seri üretimi yapılan Bora-12 tüm dünyada Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

