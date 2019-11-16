Türkiye
Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı16 Kasım 2019 Cumartesi 12:23 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 12:26
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü, Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: eskişehir