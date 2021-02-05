Yerli balonlar 3 yıldır gökyüzünde
Nevşehir’de 3 yıldır yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretiliyor. Balonlar hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor.
Turizmin önemli araçlarından biri olan ve Kapadokya dendiğinde akla ilk gelen sıcak hava balonları 2019 yılına kadar ithal ediliyordu.
Ancak Nevşehir’in Ortahisar Kasabası’nda kurulan tesis 3 yıldır yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretimini gerçekleştiriyor.
Üretim 3 aşamada gerçekleşiyor
Kubbe, sepet ve ateşleme aşamaları sonrasında üretimi gerçekleşen balonlar için ciddi bir mühendislik bilgisi gerekiyor.
Firma bünyesindeki 8 mühendis balon üretiminin en önemli bölümlerinden biri olan tasarım aşamasına katkı sağlıyor.
Balonlar sivil havacılık denetiminden geçiyor
Kubbenin kumaş dikimi aşamasında yapılacak en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğururken, kubbe sivil havacılık tarafından denetime tabi tutuluyor.
Üretimin son aşaması olan ateşleme bölümünde ise parçalar birleştirilerek gaz testi yapılıyor. Tüpler bağlanarak ateşin alev boyu ve sabit yanma süreleri kontrol ediliyor.
Balonların hem üretimini hem de bakımını yapan firma yurt içi ve yurt dışına satışlar gerçekleştiriyor.
Haber: Volkan Yeşilyurt
Kamera: Oğuz Karatoprak