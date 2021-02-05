Turizmin önemli araçlarından biri olan ve Kapadokya dendiğinde akla ilk gelen sıcak hava balonları 2019 yılına kadar ithal ediliyordu.

Ancak Nevşehir’in Ortahisar Kasabası’nda kurulan tesis 3 yıldır yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretimini gerçekleştiriyor.

Üretim 3 aşamada gerçekleşiyor

Kubbe, sepet ve ateşleme aşamaları sonrasında üretimi gerçekleşen balonlar için ciddi bir mühendislik bilgisi gerekiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Firma bünyesindeki 8 mühendis balon üretiminin en önemli bölümlerinden biri olan tasarım aşamasına katkı sağlıyor.

Balonlar sivil havacılık denetiminden geçiyor

Kubbenin kumaş dikimi aşamasında yapılacak en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğururken, kubbe sivil havacılık tarafından denetime tabi tutuluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Üretimin son aşaması olan ateşleme bölümünde ise parçalar birleştirilerek gaz testi yapılıyor. Tüpler bağlanarak ateşin alev boyu ve sabit yanma süreleri kontrol ediliyor.

Balonların hem üretimini hem de bakımını yapan firma yurt içi ve yurt dışına satışlar gerçekleştiriyor.

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Oğuz Karatoprak