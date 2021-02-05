Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi. Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle 3. Sokak'ta müstakil evde ikamet eden anne R.T ile kızı M.T, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Anne ve kızı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.
Eve giden ekipler, ilk müdahalenin ardında anne ve kızını ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı.
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