Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı ulaşıma yeniden açıldı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale dönerek yeniden açıldı.
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