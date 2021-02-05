Kırklareli'nde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış, bazı ilçelerde sele dönüşmüş, ev, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.

Göletlerinin rezervuarı tam kapasiteyle doldu

Üsküp ile Evciler göletlerinin rezervuarının son yağışlarla tam kapasiteyle dolduğu ve göletlerin dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı aktarıldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü vatandaşları şu ifadelerle uyardı:

"Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolu savaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."