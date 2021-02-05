İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki iş yerinde arama yaptı.

709 kutu içerisinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 141 bin 800 boş makaron, içerisi tütün doldurulmuş 39 bin 800 makaron bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.