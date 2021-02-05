Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Samsun merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY operasyonunda aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde askeri yöneticileri tarafından kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 şüpheli yakalandı
Operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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