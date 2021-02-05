Gerger ilçesine bağlı köylerde bulunan 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yapmak için yola çıkan filyasyon ekibi, Geçitli Köyü ile Harmuzan Köyü arasında çamura saplandı.

Sağlık görevlileri, çamura saplanan aracı çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.

[Fotoğraf: İHA]

Çamura saplanan araç köylüler sayesinde kurtarıldı

Mahsur kalan filyasyon ekiplerinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Köylüler, traktöre bağladıkları halat ile ekip aracını çekti.

Çamura saplanan ekip aracının kurtarılmasının ardından ekipler, aşı yapmak için yollarına devam etti.