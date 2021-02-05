Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşılamaya giden filyasyon ekiplerinin aracı çamura saplandı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, köylere aşıya giden filyasyon ekiplerinin aracı çamura saplandı. Ekiplerin yardımına köylüler traktörle yetişti.
Gerger ilçesine bağlı köylerde bulunan 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yapmak için yola çıkan filyasyon ekibi, Geçitli Köyü ile Harmuzan Köyü arasında çamura saplandı.
Sağlık görevlileri, çamura saplanan aracı çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.
[Fotoğraf: İHA]
Çamura saplanan araç köylüler sayesinde kurtarıldı
Mahsur kalan filyasyon ekiplerinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Köylüler, traktöre bağladıkları halat ile ekip aracını çekti.
Çamura saplanan ekip aracının kurtarılmasının ardından ekipler, aşı yapmak için yollarına devam etti.
Etiketler: Filyasyon Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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