Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yenikapı'da feribotun dalgası balıkçı teknesini batırdı
İstanbul Yenikapı'da İDO feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı.
Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı olan balıkçı tekneleri feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı.
Balıkçı teknelerinden biri dalgalara karşı koyamayarak battı. 2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü.
Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Teknelerde toplam 1 milyon TL'ye yakın zarar meydana gelirken kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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