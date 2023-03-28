Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
İstanbul Büyükçekmece'de sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yeri sağanak sonrası sular altında kalırken, belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.
İstanbul genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, şehrin çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden oldu.
Büyükçekmece ilçesinde de etkili olan yağışlar sonrasında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde de baskın yaşandı. Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar, işyerlerinin sular altında olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçerken, su tahliyesi yapıldı.
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