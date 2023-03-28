Osmanliye Valisi Erdinç Yılmaz, depremler nedeniyle hasar alan Hasanbeyli ilçesindeki Kalecik Barajı ve Bahçe ilçesindeki Arıklıkaş Göleti'nde inceleme yaptı.

"Güvenlik önlemleri alındı"

Barajın üst kısmının zarar gördüğünü belirten Yılmaz, "Bu kısımda gerekli proje çalışmaları yapılıyor. Güvenlik önlemleri alındı. Barajımız şu anda herhangi bir tehlike oluşturmuyor ancak yolun kullanılması, barajın güvenliği açısından uygun olmayacağından kapatıldı. En kısa zamanda ihalesi yapılıp tekrardan hizmete sunulacak" dedi.

Yılmaz, yarılmalar oluşan gölette de proje çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, göletin, tamamen yenilenmesinin ardından tekrar vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.