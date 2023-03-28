Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da badem ağaçları erken çiçek açtı
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde badem ağaçları ile nergis çiçekleri erken açtı.
Türkiye’de olduğu gibi bu yıl kar yağışının az olduğu Van'da da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesi, baharın erken gelmesine neden oldu.
Birçok yerde karlar erken eriyince badem ağaçları, kardelenler ve nergis çiçekleri yaklaşık 1 ay erken açtı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde Van Gölü sahillerinde badem ağaçları ile nergis çiçekleri doğayı süsledi.
[Fotoğraf: İHA]
Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılar çiçeklerden polen toplama mesaisine başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Van Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Kar Yağışı
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