Türkiye’de olduğu gibi bu yıl kar yağışının az olduğu Van'da da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyretmesi, baharın erken gelmesine neden oldu.

Birçok yerde karlar erken eriyince badem ağaçları, kardelenler ve nergis çiçekleri yaklaşık 1 ay erken açtı. Gevaş ilçesi sınırları içerisinde Van Gölü sahillerinde badem ağaçları ile nergis çiçekleri doğayı süsledi.

[Fotoğraf: İHA]

Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılar çiçeklerden polen toplama mesaisine başladı.

[Fotoğraf: İHA]