İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki Ş.K., telefon dolandırıcıları tarafından 720 bin lirasının çalındığı ihbarıyla polise başvurdu.

Kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söylediğini dile getiren Ş.K., "Ona inandım. Operasyon bitene kadar bankadaki tüm paramı kendisine göndermemi istedi, sonra iade edeceklerdi. Parayı bana verilen hesaba havale ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım, şikayetçiyim" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Harun Y.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürüyor.