İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri,Zonguldak merkezli 5 ilde internet siteleri ve sosyal medya üzerinden çekiliş ve kampanya siteleri kurarak, telefon ve tablet kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Gerçek görünümlü sahte sayfalar hazırlayarak insanların güvenini kazanmaya çalışan 11 şüpheliyi tespit eden ekipler, 2,5 ay süren teknik takibin ardından zanlıları Zonguldak, Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Eskişehir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

"Çok sayıda bilgi ve doküman ele geçirildi"

Operasyonda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan mobil bankacılık para transferlerinin ve dolandırıcılık görüşmelerinin yapıldığı 12 cep telefonu, 13 sim kart, 15 banka kartı, 1 bilgisayar, şüphelilerin tuttukları yaklaşık 20 sayfa hesap dokümanı ile çok sayıda bilgi ve doküman ele geçirildi.

Telefon hatlarını yabancı uyruklu kişilerin üzerine kaydedilmiş

Şüphelilerin mağdurlarla iletişime geçtikleri telefon hatlarını ise yabancı uyruklu kişilerin üzerine kaydettirdikleri tespit edildi.

Öte yandan bir şüphelinin mağdurlardan alınan parayı şebekenin diğer üyelerinden kaçırdığı öğrenildi.

Bir kişiden 89 bin liraya kadar dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin, parayı "temize çekme" yöntemiyle önce farklı finans sistemlerine buralardan da başka hesaplara aktararak çektikleri anlaşıldı.