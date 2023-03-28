Babasıyla yıllardır çarşıda yöresel lezzet Maraş çöreği yapan Kamil Akçöp, depremlerde yaşadıkları binanın yıkılmasıyla babası, annesi, ağabeyi, ablası ve pek çok akrabasını kaybetti.

Yaşadığı acıları içine atarak baba yadigarı fırının başına geçen Yılmaz Akçöp, gücünün yettiğince babasının emanetini taşımayı amaçlıyor.

"Bu lezzeti Kahramanmaraş'a sevdiren ilk kişiydi babam"

Kamil Akçöp, 1982 yılından itibaren çarşıda Maraş çöreği yapan babasının bu lezzeti Kahramanmaraş'a sevdiren ilk kişilerden olduğunu söyledi.

Depremde kaybının çok olduğunu dile getiren Akçöp, "Ben 7 yaşından beri buradayım. Elimizden geldiği kadar babamın ismini yaşatacağız burada" dedi.

"Her çöreğine makam ismi verirdi"

Babasının ismini yaşatmayı istediğini vurgulayan Akçöp, "Babam sosyal bir insandı, şarkı söylerdi, sanat müziğiyle uğraşırdı. Her çöreğine makam verirdi. Yumuşak çöreğe 'hicaz', sert çöreklere 'rast makamı' derdi. Çok büyük acı yaşadık, o süreç anlatılmaz zaten. Biz de babamın yadigarı olan mesleğimizi tekrardan kaldıracağız. Burada giden esnaf arkadaşlarımız var. Herkesin acısı büyük, Allah'ın izniyle en yakın zamanda çıkacağız bu işlerden" dedi.

Deprem gecesi babası "Oğlum gel maç izleyelim" diye aramış

Deprem günü kayınpederinde olduğu için hayatta kalan Kamil Akçöp'ün oturduğu binada 55 kişi hayatını kaybetti:

"Orası biraz dağlık alan olduğu için hayatta kaldık. O gün, pazar günü babam üç sefer beni aradı, 'Oğlum gel maç izleyelim' diye. 'Baba burada durayım' dedim. O da 'Oğlum gel' dedi ısrarla. Hiç demeyen adam üst üste ısrarla 'Gel' dedi. O gün kayınbabamlarda ekşili çorba yapmışlardı, Maraş'a özgü yöresel yemek, onun hatırına orada kaldım. O sabah evime geldim, baktım bizim evimiz de çökmüş. Benim binadan da 55 kişi vefat etmiş. Yerle bir olmuş. Öyle duygular yaşadık, anlatılmaz. Allah düşmanımızın başına bile vermesin. Bu ülke bizim, birlik beraberlik üst seviyede olduğu sürece hiçbir şey olmaz inşallah."