Yaşattığı dehşet birçok aileyi korkuya sevketti, çocuklarını yalnız bırakamaz oldular. Çocukları gasbeden saldırgan, küçücük bir detay sayesinde yakalandı.

İstanbul farklı ilçelerinde yaşı 14'ten küçük çocukların genelde akşam saatlerinde yanına yaklaşıyor, ardından da üzerinde değerli ne varsa almaya başlıyordu ve o çocukları korkutmak için elinde de bir bıçağı vardı.

Bıçakla korkutarak sayısız çocuğun parasını alan bir gaspçı ortaya çıkmıştı. Ailelerden polise şikayet üzerine şikayet yağıyordu.

İstanbul polisi onu yakalamak için özel bir ekip kurdu.

Gaspçı dövmesinden yakalandı

Sokakta tek başına evine doğru yürüyen o çocukları gasbeden şüpheli polislerin takibine takıldı. Polisler güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve o şüphelinin bileğinde bir adet dövmeye rastladı..

Bileğindeki o dövme titizlikle incelendi ve büyütüldü. Artık gaspçıyı ele verecek bir detay polisin elindeydi.

Kendini çok iyi kamufle eden şüpheli dövmesi ile kendini ele vermişti. Polisler takip sonucu adresine ulaştı ve dövmeler eşleşti. Sonra o şüpheli tek tek 14 çocuğa teşhis ettirildi ve yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

