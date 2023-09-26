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Türkiye
AA 26.09.2023 09:25

Yenikapı-Hacıosman metrosunda arıza yoğunluğu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda arıza yoğunluğu
[Fotograf: DHA]

Sabah saatlerinde M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılmadı.

Arıza sırasında metro durağında bekleyenler, seferlerin yapılamaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında durak arasında hareket kabiliyetini yitiren araçlardan inen yolcular, rayların üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda arıza yoğunluğu

İstasyonlarda ve metro araçlarında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılmadığını bildiren anonslar yapıldı.

Metroların çalışmaması nedeniyle otobüs ve dolmuş duraklarına yönlendirilen yolcular, burada da uzun süre araç bekledi.

Taksim istasyonundaki yürüyen bantlardan birisinin çalışmaması da yolcuların mağdur olmasına neden oldu.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda arıza yoğunluğu

Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan duruma tepki gösterdi.

Metro hatlarındaki yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

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