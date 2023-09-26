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Türkiye
İHA 26.09.2023 08:53

Sanayi Sitesi’nde uyuşturucu imalathanesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülen bir adrese polis tarafından baskın düzenlendi.

Sanayi Sitesi’nde uyuşturucu imalathanesi
[Fotograf: İHA]

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu Muratlı Sanayi Sitesi’nde tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, tekstil dükkânı izlenimi verilen iş yerinin alt katında uyuşturucu imal edildiğini gözler önüne serdi.

Sanayi Sitesi’nde uyuşturucu imalathanesi

İş yerinde yapılan aramalarda; çeşitli uyuşturucu maddeler gübrelemede kullanılan kimyasal ilaçlar, aydınlatma mekanizmaları, ledler, fanlar, güç kaynağı, havalandırma filtreleri, havalandırma boruları, vantilatörler, motorlar, iklimlendirme ve ısı cihazları ele geçirildi.

Olaya ilişkin M.E. adlı şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma ise genişletilerek sürüyor.

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