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Türkiye
TRT Haber 26.09.2023 08:26

Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini, ele başının yakalandığını ve 35 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 milyar TL değerindeki gayri menkule el konulduğunu ifade etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona 450 Jandarma personeli katıldı

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

 

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