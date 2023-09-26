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Türkiye
İHA 26.09.2023 06:43

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldır: 4 yaralı

Beykoz’da bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldır: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

22.00 sularında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Alacak verecek meselesi üzerine bir grup silah, satır ve sopalarla cadde üzerinde bir kahvedeki gruba saldırdı.

Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır öğrenildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldır: 4 yaralı

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Güven Yıldız, “Biz evde oturuyorduk. Çay içiyorduk. Birden sağlı sollu yolu kapatıyorlar. 5-6 tane araba, son model arabalar. İçinde 15-20 kişi var hepsi birden aşağı iner inmez ateş etti. Mermi ablamın kafasının üstünden geçti, Allah’tan değmedi. Biz yerlere yattık. Bir çatışma çıktı. Beş yüz, altı yüz mermi attılar en az. Satırlar, döner bıçakları birbirine girdiler. Kahveci ile kavga ettiler. Aralarında husumet var, alıp veremedikleri bir şey var. Bir tane beyin kanaması geçiren biri var, satırla kafasına vurulmuş. Bir tanesinin döner bıçağıyla kafası kesilmiş. Diğeri ayağından yaralanmış” dedi.

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