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Türkiye
İHA 26.09.2023 08:08

Kadıköy'de iki araç çarpışıp elektrik direğine vurdu: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlar çarpışıp kontrolden çıkarak elektrik direğine vurdu.

Kadıköy'de iki araç çarpışıp elektrik direğine vurdu: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı. Saat 05.45 sularında Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen aracın sürücüsü Emirhan Kaya aynı istikamette seyir halinde giden Ercan Güzel yönetimindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler yol kenarında bulunan elektrik direğine vurdu, ardından kaldırıma çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan her iki sürücü de yaralanırken 1 yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza mahallinde polis güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Araçlar çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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