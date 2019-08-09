Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla Yenikapı-Bandırma hattında ek seferler konuldu. Karşılıklı 8'er seferin planlandığı bugün, hızlı feribotların 2 bin araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.

İDO, arife günü için de sefer sayısını artırdı. Yarın karşılıklı 12'şer seferde 3 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması öngörülüyor.

Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk var.

Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

Kaynak: AA