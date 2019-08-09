Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir hastanın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden hastanın ailesi, organları bağışlamaya karar verdi.

Araştırma sonucunda hastanın karaciğerinin Adana Şehir Hastanesi, böbreklerinin ise Antalya'da bir özel hastanedeki hastalarla uyumlu olduğu tespit edildi.

Hastanın organları, yaklaşık 6 saat süren operasyonla alındı. Ambulanslarla Adana ve Antalya'ya gönderilen organlar, 3 hastaya nakledildi.

Kaynak: AA