Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki üs bölgesine tanksavar saldırısı yapıldığı kaydedildi.
Saldırı sonucu 2 asker yaralanırken, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.
Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2019
Kaynak: TRT Haber