Türkiye

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

09 Ağustos 2019 Cuma 14:09 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 14:14

Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısında iki asker yaralandı. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki üs bölgesine tanksavar saldırısı yapıldığı kaydedildi. Saldırı sonucu 2 asker yaralanırken, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2019

Kaynak: TRT Haber Etiketler: YPG/PKK terör örgütü tel rıfat afrin Terör saldırı

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